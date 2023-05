O Rei do Gado: Quem encontra Luana Berdinazzi? Confira o final da bóia-fria

Na reta final de ‘O Rei do Gado’, novela reprisada pela terceira vez no Vale a Pena Ver de Novo, Luana (Patrícia Pillar) surpreende os Mezenga e Berdinazzi ao fugir e escolher ter o filho sozinha, largada no mundo.

Após fugir da fazenda de Geremias (Raul Cortez), a bóia-fria para no campo de cana e volta a trabalhar na colheita, mesmo estando grávida de Bruno, interpretado por Antônio Fagundes. Com o passar do tempo e sem notícias, o pecuarista se preocupa com o estado da noiva e o nascimento do bebê.

Longe de casa, Luana faz amizade com Maria da Luz (Cyria Coentro) e Dona Joana (Ilva Niño), além de reencontrar com o líder do movimento sem-terra Regino (Jackson Antunes) e Jacira (Ana Beatriz Nogueira).

Ao ver a aflição do pai, Marcos, interpretado por Fábio Assunção, decide ir em busca da bóia-fria e quase encontra Luana no acampamento, se não fosse pela fuga da jovem. O playboy nota algo estranho após ser desmentido por Regino e conta para Bruno que não sabe o paradeiro de Luana.

Em um rancho abandonado, Luana começa a sentir as dores do parto e sofre sozinha até ser encontrada dias depois por Bruno. O Rei do Gado decide sobrevoar o local atrás da amada e finalmente encontra Luana, prestes a ter o bebê.

Bruno ajuda Luana no parto e ambos se emocionam com o nascimento do filho, esquecendo de todas as brigas e o motivo que separou a família. O casal retorna ao acampamento e surpreende Regino, Jacira e Marcos com o novo herdeiro dos Mezenga.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)