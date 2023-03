O Rei do Gado: Qual o final do Senador Caxias? Veja

Interpretado por Carlos Vereza, o político senador Caxias, de O Rei do Gado, terá um final trágico nos últimos capítulos da novela por se envolver em defesa dos MST e lutar pela reforma agrária.

Na novela de Benedito Ruy Barbosa, em reprise no programa Vale a Pena Ver de Novo, o senador é casado com Maria Rosa (Ana Rosa), mas é apaixonado por sua empregada Chiquita (Arieta Corrêa), e mais tarde, cede aos encantos da amada, rompendo seu casamento.

Após finalmente passar uma noite de amor com a empregada, o Caxias é assassinado na manhã seguinte em defesa dos sem terra. Durante o acontecimento, o político teria ido vistoriar uma luta entre o líder dos sem terra, Regino (Jackson Antunes) e latifundiários. O objetivo do senador era aliviar a tensão entre os grupos e chegar a um acordo, mas infelizmente, o defensor da reforma agrária não é bem visto pelos rivais do agronegócio.

Em seus últimos momentos, o líder Regino (Jackson Antunes), estaria conversando com o Senador sobre um novo projeto de lei que taxaria impostos de grandes terras. “Estou jogando todas as minhas fichas nisso”, diz o político convencendo Regino.

Após o momento, os personagens ouvem disparos e quando percebem, Caxias está no chão, cheio de sangue e com uma bala em seu peito. À beira da morte, o senador entrega diversos documentos para Regino e clama por sua morte não ter sido em vão.

Senador Caxias (Carlos Vereza) ao lado de Regino (Jackson Antunes) (Reprodução/Rede Globo)

Na época, a morte de Caxias gerou uma grande comoção e discussão sobre políticos em defesa da reforma agrária e, na trama, o velório do personagem contou com a presença dos senadores Benedita da Silva e Eduardo Suplicy.

