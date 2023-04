O Rei do Gado: Luana confronta Geremias e diz não querer mais ser uma Berdinazzi

Em 'O Rei do Gado', Geremias (Raul Cortez) retorna para casa após levar um tiro em seu cafezal e ficar internado no hospital em estado grave de saúde. O atentado contra o fazendeiro abala todos em sua volta a partir de acusações e briga entre as famílias italianas rivais.

No folhetim de Benedito Ruy Barbosa em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o cafeicultor tem uma conversa com a sobrinha Luana (Patrícia Pillar) e Judite (Walderez de Barros). Durante a ocasião, Geremias tenta convencer Luana a ficar longe de seu noivo, Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) após acusá-lo de ter planejado o atentado. “A única coisa que importa na vida é o amor. O resto o bicho come, não é?”, perguntará o tio.

VEJA MAIS

Em confronto, Luana questiona a decisão de Geremias em proibi-la de ver o amado. “E porque o senhor não deixa eu ficar perto do Bruno?”, rebate. Judite também opina sobre a situação e o fazendeiro sustenta o argumento. “Depois do amor, vem o ódio. E eu não sei se o ódio vem primeiro”, diz.

Não convencida, a moça continua indagando o tio. “Para o senhor qual vem primeiro?”, pergunta. Geremias afirma que o amor pela sobrinha, Marieta Berdinazzi, vem primeiro e que os sentimentos dela por Bruno são inválidos. A ex-boia-fria se irrita e diz não querer ser uma Berdinazzi. “Então eu vou querer voltar a ser só Luana”, confronta surpreendendo a governanta e o tio.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)