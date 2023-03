O Rei do Gado: Como morreu Regina Dourado? Veja

Sucesso em 1996, a obra de Benedito Ruy Barbosa, O Rei do Gado, está sendo transmitida pela terceira vez na Rede Globo. Entre os atores que fizeram parte da novela rural está Regina Dourado, atriz que deu vida a "Índia Magú" e anos depois, lutou contra um câncer terminal.

Na trama, a personagem de Regina, "Índia Magú", é avó do Indiozinho Uerê (Pedro Gabriel), filho de Zé do Araguaia (Stênio Garcia). Sua estreia na TV foi em 1970, quando começou a atuar em novelas da Globo e Band, entre seus destaques, esteve em Explode Coração (1995), Renascer (1993) e Tropicaliente (1994).

Regina Dourado em "Explode Coração" (Divulgação)

VEJA MAIS

Depois de sua participação em "Explode Coração", a atriz foi chamada para atuar em O Rei do Gado, onde apareceu irreconhecível como índia Magú. Em 2003, a atriz descobriu o diagnóstico de câncer de mama e escondeu a gravidade da doença de seus amigos e familiares.

Regina Dourado em tratamento do câncer de mama (Divulgação)

Enfrentando o câncer, Regina ainda fez sua última atuação em 2011, no filme “Paixão de Cristo”, da TV Record. No ano seguinte, a atriz precisou ser internada no Hospital Português, na Bahia, e infelizmente não resistiu e faleceu aos 59 anos.

Antes de seu falecimento, o irmão da atriz, Oscar Dourado, revelou que a família recebeu tarde o estado grave de Regina. Diversos amigos lamentaram a perda da grande profissional, incluindo a atriz Ana Rosa, que trabalhou ao lado de Regina em O Rei do Gado e aconselhava a amiga durante as filmagens. “É uma perda muito significativa, porque é uma profissional maravilhosa. Com certeza deve ter sido muito bem recebida nessa passagem”, disse na época.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)