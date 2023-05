O Rei do Gado: Bruno tem pesadelos com antepassados em nova fazenda

Na reta final de "O Rei do Gado", reprisado pela terceira vez no Vale a Pena Ver de Novo, Bruno Mezenga, interpretado por Antônio Fagundes, é surpreendido ao chegar na fazenda de seus antepassados rivais, Berdinazzi.

Após comprar o cafezal dos Berdinazzi por engano, o fazendeiro finalmente chega no patrimônio e é recebido com assombrações de espíritos dos seus antepassados. Inicialmente, Marcos (Fábio Assunção) se arrepia ao chegar no portão da fazenda. “De repente está me dando um arrepio, pai”, dirá o rapaz na primeira visita ao terreno.

Com a mudança, Marieta (Eva Wilma) e Giácomo Guilherme (Manuel Boucinhas), rondam a fazenda e farão de tudo para selar a paz final entre as famílias rivais. Na casa, os antepassados irão empurrar objetos e sussurrar frases pela casa, tentando indicar ao fazendeiro onde a medalha de Bruno Berdinazzi (Marcello Antony) está enterrada.

Marieta fará a primeira visita quando Bruno estiver morando no local e, após a chegada de Luana (Patrícia Pillar), a morta ficará encantada com seu bisneto Felipe Berdinazzi, filho de Bruno.

“Essa noite eu tive o mesmo sonho com a mesma mulher enterrando o mesmo negócio no cafezal”, dirá o homem. Em seguida Bruno conta para a noiva que no sonho a mulher o leva até o lugar onde a medalha está enterrada e desaparece. “Ela olha para mim como se estivesse procurando alguma coisa”, completa.

Após contar o pesadelo, Bruno pensa em procurar a medalha enterrada no meio do cafezal e se surpreende novamente.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)