Mulheres de Areia: Marcos casa com Raquel? Veja o final do casal

Em ‘Mulheres de Areia’, trama de Wolf Maya em reprise na programação da TV Globo, as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires, disputam pelo amor de Marcos (Guilherme Fontes).

Ruth é apaixonada pelo galã, mas sua irmã e vilã, Raquel, se envolve com o empresário por interesse financeiro. Ao longo da novela, o triângulo amoroso tem obstáculos, revelações e envolve o público para o desfecho nos últimos capítulos.

Marcos se apaixona por Ruth, mas acaba se casando com Raquel após ser enganada pela falsa mocinha. As irmãs sofrem um acidente em alto mar e Raquel é dada como morta depois do acontecimento.

Para continuar o romance com o empresário, Ruth se passa pela irmã e é descoberta em pouco tempo. Além disso, a professora tem um segredo do passado revelado sobre a época em que se relacionou e foi enganada por César (Henri Pagnoncelli), amigo de longa data do amado.

Marcos descobre a farsa e o segredo de Ruth, que fica desconcertada, mas acaba admitindo tudo o que fez. Marcos afirma que se sente o homem mais feliz do mundo e que vai continuar amando a mocinha até o resto de sua vida. Raquel, no entanto, está viva e planeja uma vingança contra a irmã.

Nos capítulos finais de ‘Mulheres de Areia’, a vilã elabora um plano para separar Ruth e Marcos, mas acaba se dando mal. Raquel morre em um trágico acidente de carro ao ser perseguida por César e perder a direção do veículo, que cai e capota em uma ribanceira.

Depois da morte da vilã, Ruth e Marcos finalmente terminam a novela casados e com direito a uma lua de mel em Nova York, nos Estados Unidos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)