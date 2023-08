Mulheres Apaixonadas: Quem é a mãe de Paulinha na trama?

Em transmissão no Vale a Pena Ver de Novo, ‘Mulheres Apaixonadas’, escrita por Manoel Carlos, traz vários tramas além das paixões. Vivida por Roberta Gualda, Paulinha é uma adolestecente polêmica que esconde ser filha de Oswaldo (Tião D’Ávila), porteiro da Escola Ribeiro Alves

Além disso, a jovem é homofóbica e persegue o casal Rafaela (Alinne Moraes) e Clara (Paula Picarelli) por ser contra o namoro das garotas.

Ainda no colégio, Paulinha vive em busca de intrigas com Rodrigo (Leonardo Miggiorin) e inferniza a vida da professora alcoólatra, Santana (Vera Holtz). Com várias polêmicas e uma personalidade difícil, Paulinha tem esperanças de reencontrar a mãe, Nair, acreditando que a mesma abandonou a família para se casar com um empresário.

Interpretada por Renata Mello, Nair aparece no capítulo 181 da trama, decepcionando a filha por não alcançar as expectativas. "Como pode gostar de mim e me chamar de mãe depois do que eu fiz? Você deve ter raiva, pena...", diz a mulher enquanto chora.

Em seguida, a jovem descobre a farsa e começa a tratar a mãe com o mesmo desprezo que trata o pai. “Eu não posso acreditar. Foi amante do homem a vida inteira e te enxotaram como um cachorro, com uma mão na frente e outra atrás”, diz ela.

