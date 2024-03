João Pedro declara guerra contra José Inocêncio nos próximos capítulos de 'Renascer'

João Pedro (Juan Paiva) irá declarar guerra contra o pai José Inocêncio (Marcos Palmeira) nos próximos capítulos da novela Renascer (Globo). Após ser acusado de roubo e ser expulso de casa, o filho de Maria Santa (Duda Santos) reunirá seus funcionários para um comunicado.

"Painho mais eu tâmo seguindo cada um pro seu lado. De hoje em diante aqui, na fazenda Juparayby, nós não temos mais nada a vê com os negócio lá da fazenda Jequitibá Rei", dirá aos empregados.

João Pedro garante que cada um dos funcionários terá uma parte no lucro de suas terras. "Painho e nem coronel nenhum vai te forçar pra impedir a gente de fazer as coisa como se deve", afirmará.

Os funcionários se preocuparão com as consequências da disputa entre pai e filho. "E se isso aqui virar uma guerra?", pergunta um dos trabalhadores. "Aí vocês vão ter que escolher de que lado é que vão querer lutar: do nosso ou do dele", responderá diretamente o jovem.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.