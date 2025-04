História de Amor: Relembre os atores da novela que já morreram

A novela "História de Amor", exibida pela TV Globo em 1995 e reprisada atualmente no "Vale a Pena Ver de Novo", é um dos grandes sucessos assinados por Manoel Carlos. Estrelada por Regina Duarte, José Mayer e Carla Marins, a trama também contou com um elenco de peso — e alguns desses atores já morreram. Abaixo, listamos os nomes de artistas que participaram da novela e que hoje são lembrados com saudade pelo público.

Eva Wilma

Uma das maiores atrizes da televisão brasileira, Eva Wilma interpretou Zuleika, a mãe de Carlos Alberto (José Mayer). Ela faleceu em 2021, aos 87 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória causada pela disseminação de um câncer nos ovários.

Yara Cortes

Veterana da teledramaturgia, Yara Cortes deu vida à elegante Olga Moretti. Morreu em 2002, aos 81 anos, vítima de insuficiência respiratória.

Cláudio Correia e Castro

No papel de Rômulo, pai de Carlos Alberto, Cláudio Correia e Castro marcou presença na trama. Morreu em 2005, aos 77 anos, após complicações de uma cirurgia cardíaca.

Marly Bueno

Intérprete de Rafaela Moretti, Marly faleceu em 2012, aos 78 anos, devido a uma infecção após uma cirurgia de emergência no intestino.

Umberto Magnani

O ator viveu Mauro Moretti, pai da protagonista Helena. Ele morreu em 2016, aos 75 anos, dois dias após sofrer um AVC e passar por uma cirurgia.

Sebastião Vasconcelos

Sebastião interpretou Urbano, amigo da família Moretti. Morreu em 2013, aos 86 anos, vítima de choque séptico e parada cardiorrespiratória.

Sérgio Viotti

Gregório Furtado foi vivido por Sérgio Viotti, que faleceu em 2009, aos 82 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

Ilva Niño

Querida do público, Ilva Niño interpretou a empregada Chica. Morreu em 2024, aos 90 anos, após complicações de uma cirurgia cardíaca.

Buza Ferraz

Buza deu vida a Marcos, personagem envolvido com Paula (Carla Marins). Morreu em 2010, aos 59 anos, após três paradas respiratórias.

Fábio Junqueira

O ator viveu Fabrício e faleceu em novembro de 2008, aos 52 anos, em decorrência de um edema cerebral causado por um câncer no cérebro.

Maria Alves

Maria Alves interpretou Nazaré e faleceu em 2008, aos 60 anos, vítima de câncer.