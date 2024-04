Débora Bloch retorna com a vilã Deodora Montijo em nova novela da TV Globo 'Rancho Fundo'

A vilania de Deodora Montijo, personagem de Débora Bloch em Mar do Sertão, voltará às telas da TV Globo com a nova novela das seis 'Rancho Fundo', que estreia no dia 15 de abril. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Débora Bloch falou da felicidade e do desafio em retornar com a personagem, que será a dona do cabaré Voltagem, na nova trama criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman.

"Eu estou adorando voltar com a Deodora, porque foi uma personagem que eu amei fazer. Com um autor que eu acho maravilhoso, que escreve muito bem sobre esse universo nordestino; um elenco maravilhoso também e com a direção do Allan. Ela vem muito diferente, porque ela era mulher do coronel, rica, poderosa, e agora ela perdeu tudo. Tem a dor de ter perdido o filho, inclusive, vem como empresária da noite, segundo ela, e dona do cabaré Voltagem. É uma nova fase na vida de Deodora. No entanto, ela vem como mau-caráter, ela vem ruim", adianta Débora.

A atriz esteve presente na noite desta segunda-feira (8) na festa de lançamento da novela Rancho Fundo nos estúdios da TV Globo. O Grupo Liberal esteve presente no evento, ao lado de jornalistas de todo o País, para conhecer os personagens e conversar com os artistas.

Débora Bloch também considera um desafio retornar com Deodora. "É um desafio e um prazer, porque é um personagem que eu gostei de fazer, com pessoas com as quais gostei muito de trabalhar. A gente já conhece as pessoas, sabe que vai ser um processo legal e prazeroso. Ao mesmo tempo, é um desafio fazer um personagem que você já fez de uma maneira nova para você e para as pessoas que vão assistir. Mas acho que o Mário (Teixeira) está escrevendo uma novela nova", destacou.

'Rancho Fundo', a nova novela das 18h, é uma fábula sertaneja que conta a história de uma família com limitações financeiras, mas rica em valores, a família Leonel Limoeiro. Passada no sertão nordestino, a trama traz de volta personagens que conquistaram o coração do público em 'Mar do Sertão', novela escrita e dirigida pela mesma dupla: Mario Teixeira e Allan Fiterman.