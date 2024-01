Chiquititas: Vivi chama atenção na escola; Miguel continua tentando ajudar Gabriela

Miguel conta que levará Gabriela para um lugar especial. Samuca diz para Cris que os dois precisam anunciar o fim do namoro de mentira. De volta à escola, Vivi chama a atenção de todos os alunos que a reconhecem dos catálogos de moda e pedem para tirar fotos. Marian não gosta da situação. Mosca, Rafa, Binho e Thiago fazem a prova final para recuperarem a nota.

Miguel leva Gabriela até uma cachoeira onde deram o primeiro beijo. Cris finge um término de namoro com Samuca na frente de todas as chiquititas. Bruno e Carol se enfrentam na audiência pela guarda de Dani. Após escutar ambos os lados, Dani é chamada para falar sua opinião.

Dani diz ao juiz que gostaria de ficar com Carol. Marian exige que as pequeninas devolvam o dinheiro dela com juros que equivalem a cinco vezes o valor emprestado. O juiz dá a guarda de Dani para Carol. Ana revela o ocorrido para Bia, que se revolta. Bia toma a frente da situação e enfrenta Marian. As pequenas chamam Bia de heroína. O comercial que Vivi participou em Porto Alegre é exibido na TV. Rafa, Bel, Mosca e Janu vão até a sorveteria.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)