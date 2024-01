Chiquititas: Tati recebe alta do hospital e as crianças comemoram

Vivi chora e sofre com o estado de saúde de Tati. Mili apoia a amiga e sugere que todas as chiquititas rezem juntas. No dia seguinte, Tati acorda milagrosamente muito melhor e falante. Fernando examina a pequena e constata que a pneumonia desapareceu. As chiquititas vão ao hospital com bexigas e presentes.

Fernando diz que em breve Tati terá alta. Tati volta para o orfanato e é recebida com festa. Vivi presenteia Tati com um anel igual ao que ela tem, que significa um elo eterno entre as duas, mesmo quando estiverem longe. Carol diz aos meninos que se eles forem bem na prova e se comprometerem a estudar, ela mesma irá inscrever eles no campeonato de futebol.

Bel, Samuca e Mili ajudam os meninos a estudarem antes das provas. Matilde tenta se insinuar para inserir no dinheiro que Chico recebeu de Junior pela receita dos bolinhos que estão sendo vendidos no Café Boutique. Chico diz que se ela estiver tentando enrolar ele para roubar o dinheiro é melhor ela desistir.

Enquanto isso, na cadeia, Ernestina conta para as presidiárias que possui uma irmã gêmea que se chama Matilde. Ernestina lamenta que os policiais não acreditam nela para colher as impressões digitais. Dani está andando de bicicleta na rua e Bruno aparece. Ele presenteia a pequena com a boneca que ela tanto queria.

Bruno diz que se na audiência da guarda que haverá no outro dia ela decidir ficar com ele, será tudo diferente. Carol vê que Dani está com uma boneca nova e estranha. A menina revela que ganhou a boneca do pai, Bruno. Carol pergunta com quem Dani realmente quer ficar.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)