Chiquititas: Tati é internada no hospital por pneumonia; Vivi pede para ir visitar a irmã

Juca conversa com Marian e Mosca. O garoto leva os dois para passarem a noite em uma casa humilde. Clarita passa a noite na casa da Carol por ter brigado com os pais. Tobias e Maria Cecília discutem por conta de suas respectivas mães. Beto e Clarita chegam juntos no Café Boutique e Francis fica com ciúmes.

Em Porto Alegre, Vivi fica sabendo que Tati está doente e por isso pede para fazer uma viagem para ficar do lado da irmã até que ela se recupere. Carol avisa as chiquititas que Tati ficará internada no hospital. Na fazenda, Miguel vê o carro dos capangas de Carmen.

Miguel e Gabriela se escondem atrás da porta de um dos quartos da fazenda para que os capangas não percebam que estavam lá. Mosca e Marian pedem comida no bar de Cícero, que aconselha o menino a se preocupar com os estudos para garantir um bom futuro. Os capangas não percebem nada e vão embora. Cris, Bia e Mili ligam para Vivi, que está modelando em Porto Alegre, para avisá-la que Tati está internada.

