Chiquititas: Samuca presenteia Vivi e Marian causa intriga

Vitor vai até o Café Boutique falar com Érica, que entrega a receita do muffin para ele. Rafa e Mosca avisam que Janu e Bel agora fazem parte do grupo do pessoal do Orfanato Raio de Luz. Cris não consegue tirar fotos ruins de Vivi. Matilde continua com o plano de tentar reconquistar Chico, visando o dinheiro que ele recebeu de Junior pela receita do muffin.

Na cadeia, presa injustamente no lugar da irmã, a verdadeira Ernestina diz que Matilde sempre roubava tudo que era dela, até mesmo os namorados. Ela se lembra de quando era jovem e Matilde saiu com seu primeiro amor no lugar dela. Ernestina diz que esse tempo injusto na cadeia fez ela perceber que não pode ser tão boa e jura que irá se vingar da irmã. Samuca presenteia Vivi, que agradece ele com um beijo no rosto.

Cris espia tudo e Marian aparece. A vilã diz que essa é a hora de se vingar e que ela deve postar a imagem dizendo que Vivi roubou seu namorado. Vivi vê a foto e discute com Cris. Chico diz que gostou da carta escrita por Ernestina, que na verdade é Matilde. Ela chama o cozinheiro para um jantar romântico e ele aceita. Mosca diz que Janu quase o beijou e acha que dará uma chance para ela, pois Mili não quer mais saber dele. Érica diz para Francis que Vitor não responde mais as mensagens dela. Marian mostra para Samuca uma publicação que Vivi teria dito que jamais ficaria com alguém como ele. Samuca diz para Vivi que sempre ajudou ela e pensou que eram amigos, mas que ele devia estar errado.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)