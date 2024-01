Chiquititas: Gabriela sonha com Valentina e conta para Miguel

Na sorveteria, os meninos encrenqueiros Janjão, Tatu e André, veem Janu e Bel com Rafa e Mosca. Shirley leva Eduarda até o bar de Cícero para que ela comece a trabalhar como garçonete. Carol avisa os meninos que o campeonato de futebol foi cancelado e também avisa que eles foram muito bem na prova.

Érica sai com Vitor, cliente do Café Boutique, para jantar. O homem elogia o muffin sem açúcar e Érica diz que tentará conseguir a receita para ele. Carmen recebe uma ligação de um homem que quer comprar o Orfanato e o Café Boutique. Dani volta a morar na casa de Carol e sente falta da mãe. Carol diz que também sente falta dela, que era sua melhor amiga. Clarita dorme na sala com Beto.

Vivi tira fotos de tudo o que faz. A chiquitita alega que seus fãs querem saber de tudo o que acontece em seu dia. Gabriela sonha com Valentina, que canta para ela num jardim. Cris percebe que estava no fundo de uma foto de Vivi numa pose desfavorável. Vivi não havia notado e apaga a foto, mesmo assim, Cris fica chateada. Dr. Pedro Aiala se reúne com Junior e Carmen para fazer sua proposta de compra. Junior deixa claro que não há intenção de venda.

Na saída, Carmen diz que o Café Boutique pode não ser vendido, mas que o Orfanato é dela e, por isso, podem manter contato. Gabriela conta para Miguel do sonho e canta um trecho da música cantada pela mulher de seu sonho. Miguel reconhece a música e diz que a mulher é Valentina. Marian incentiva Cris a fazer maldade com Vivi. Ela diz que Cris deveria tirar uma foto de Vivi em uma pose constrangedora para publicar na internet.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)