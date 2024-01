Chiquititas: Os meninos são flagrados colando em prova; Gabriela continua com bloqueio psicológico

Todas as meninas encontram o dinheiro de Ana debaixo da cama da própria garota. Bia havia acusado Marian de tentar mais uma maldade. Marian finge ter sido acusada injustamente. Carol conta a verdade para a professora da escola e pede a compreensão dela.

A professora diz que é muito grave a situação, mas que dará uma segunda oportunidade para os meninos e que eles precisarão de uma professora para terem aulas extras e refazerem a prova. Carmen diz para Matilde que muitas coisas estão dando errado, mas que prejudicar Carol com certeza deverá dar certo.

Carol apresenta aos meninos a dona Gertrudes, professora particular. Simão conta para Junior sobre a discussão que Carmen teve com Carol. Gabriela diz que ainda não se lembra de nada e fica muito desconfiada de tudo que Miguel faz e diz. No Café Boutique, Érica tenta de todas as maneiras chamar a atenção de um dos clientes por quem está interessada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)