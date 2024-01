Chiquititas: Mosca decide fugir com Marian; Gabriela se reaproxima de Miguel

As meninas avisam a Carol que Carmen deu um documento para os meninos assinarem para tirá-la da direção. Carol diz que não pode obrigar os meninos a não assinarem o documento. Carmen conta para Matilde que conseguiu fazer os meninos odiarem Carol.

Mosca avisa os meninos que decidiu não assinar o documento, mas que também não ficará mais no Raio de Luz, por isso fugirá com Marian. Os meninos ficam aliviados por não expulsarem Carol, mas tristes com a decisão de Mosca fugir. Pata descobre que Mosca decidiu fugir por não querer mais ir para a escola, onde se sente preso. Pata chora e pede para o irmão não abandoná-la.

Mosca deixa Pata presa no banheiro. Marian e Mosca fogem. Carol e Carmen discutem na diretoria. Carmen pergunta se os meninos assinaram o documento. Binho mostra o documento amassado e diz que não irão assinar nada, mas sim defender Carol até o fim.

Pata chora e conta para Carol, Cris, Mili e Chico que Mosca fugiu com Marian. Gabriela – que está sem memória – e Miguel se reaproximam cada vez mais na fazenda. Duda tenta confortar Pata e pega na mão dela. Mosca e Marian entram escondidos num restaurante italiano para passarem a noite. Mosca vê Juca (Matheus Chequer), amigo que conheceu na época em que esteve no reformatório. O garoto leva bronca do chefe. Tati está com febre e tosse.

