Chiquititas: Matilde, Carmen, Marian e Cintia obrigam Samuca a decifrar o enigma

No capítulo de "Chiquititas" desta quinta-feira (22) Teca e Mili entram na sala secreta embaixo do orfanato e se deparam com os meninos. Ao tentarem descobrir o enigma do tesouro, Matilde, Carmen, Marian e Cintia aparecem no local. Miguel vai até a fazenda, que está cercada por capangas de Carmen. Miguel consegue amarrar os três capangas e soltar Simão.

As vilãs pressionam Samuca com a solução do enigma. Samuca diz que decifrou parte do enigma “O-M-T-E”, que quer dizer “O Maior Tesouro É”. Samuca revela que precisa descobrir a relação das pedras com a finalização da frase. Maria Cecília pede para guardarem segredo sobre a gravidez.

Cris chega ao orfanato com André e revela aos amigos que estão namorando. Samuca consegue decifrar o enigma e com os blocos de pedra forma a palavra vida. Todos são transportados até um novo túnel.

Junior conta para Gabriela que está se mudando com Carol e a convida para morar com eles. Gabriela diz que por enquanto não poderá aceitar o convite. Na hora do jantar, todos notam a falta de Mosca, Mili, Samuca, Binho e Teca. No túnel secreto que leva ao tesouro, os dez se deparam com um novo obstáculo.Maria decide ir até o túnel do orfanato procurar os amigos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)