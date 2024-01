Chiquititas: Duda conversa com Pata e Marian diz que é apaixonada por ele

As chiquititas tentam vender bolinhos sem açúcar na porta do orfanato. As vendas são um sucesso. Cícero conversa com Tati quando sua namorada, Shirley, aparece. No orfanato, Duda conversa com Pata. Marian aparece e senta entre eles. Pata sai do local irritada com a falta de educação da menina. Marian diz para Duda que Pata está apaixonada por ele.

Duda conta não ter percebido nada, pois sempre foram bons amigos. Marian tenta desmerecer Pata. Junior vai ao orfanato conversar com Carol e contar as gravíssimas dificuldades do Café Boutique. As meninas sugerem que Junior inclua no cardápio do Café o bolinho saudável, sem açúcar. No quarto das meninas, Marian cobra o dinheiro com juros que havia emprestado para as pequenas.

No escritório do Café Boutique, Junior diz para Maria Cecília que vai incluir no cardápio a receita do bolinho sem açúcar de Chico e também a ideia dela do cardápio saudável. Carmen apresenta o novo técnico dos meninos, Nelson Na fazenda, Gabriela tem uma lembrança. Gabriela diz para Miguel que não consegue se lembrar de nada do que ele diz.

Carmen tenta convencer o técnico Nelson a levar o jogador Alexsander para conhecer os meninos. O plano de Carmen é conquistar mais os meninos, principalmente Thiago, que pensa ser filho do jogador Alexsander. Carol recebe um bilhete anônimo dizendo que Mosca e os demais meninos cabularam aula e estão mentindo para treinar futebol com Carmen. As meninas pequenas estão sem dinheiro e querem ir ao cinema, por isso decidem pedir novamente dinheiro emprestado para Marian, que cobrará juros.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)