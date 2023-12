Chiquititas: Carmen e Matilde descobrem passagem secreta no túnel do orfanato

No torneio de Artes Marciais da escola, o time dos chiquititos (Equipe Seis Tigres) é finalista ao lado do time dos meninos encrenqueiros (Equipe Serpentes). As duas equipes finalistas terminam empatadas e Fábio é escalado pelos chiquititos e Janjão pelos encrenqueiros para o último combate.

Fábio vence e a equipe dos chiquititos também. Carmen e Matilde revelam para Cintia que descobriram uma passagem secreta, mas que não sabem como fazer para abrir. Carmen mostra que a passagem se abre na escada da sala do orfanato. As três tentam lançar um raio de luz sobre a escada para ver se o chão se abre com a passagem secreta, mas elas não conseguem.

As três começam a pular, mas apenas quando um raio de luz entra pela janela que o chão se abre e as três caem na passagem secreta. Elas acreditam que o tesouro está em uma das paredes e por isso querem levar Armando da próxima vez. Tobias convence sua esposa, Maria Cecília, a jantar com os amigos dele, os funcionários do Café: Beto, Francis, Clarita e Érica.

Miguel envia para Carmen uma caixa cheia de baratas mortas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)