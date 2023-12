Chiquititas: Assistente social visita Dani; Carmen, Matilde e Cintia encontram mensagem subliminar

Dani responde a todas as questões da assistente social, mas fica com medo do pai que escuta tudo. Ela gostaria de morar com Carol, mas diz que gosta de morar com Bruno. Vivi liga para Carol e conta que surgiu mais um trabalho no Rio Grande do Sul.

Carol autoriza Vivi, mas alerta que o novo trabalho não poderá prejudicar suas notas. Começa o grande Torneio de Artes Marciais na escola. O Café Boutique volta a ter clientela com a ação da foto nas redes sociais. Carmen, Matilde e Cintia aproveitam que todos foram assistir os meninos no torneio da escola para voltarem aos túneis do orfanato e procurar o tesouro escondido.

Elas encontram uma mensagem em uma parede com os dizeres “O último raio de luz ilumina o início na escuridão”. Armando encontra mais uma das quatro pinturas, que juntas levam ao tesouro. A pintura está com Gabriela, que desconhece o teor da obra de arte. Outra está com Carmen e mais uma com Cintia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)