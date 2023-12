Chiquititas: Matilde, Carmen e Cintia procuram o tesouro no túnel do orfanato

Matilde, Carmen e Cintia procuram o tesouro no túnel do orfanato com um detector de metal, mas o objeto quebra e a busca termina. De volta à mansão dos Almeida Campos, Carmen briga com todos ao saber que a aranha Brunilda está solta.

A aranha aparece no braço de Carmen, que grita e desmaia. Gabriela diz para Cintia que, diferente do que dizem, acha que Armando não foi seu namorado.

Os meninos vão para mais um treino de Artes Marciais para o torneio da escola. Os chiquititos terão que tampar os olhos para o treino com o mestre Chen. Bruno discute mais uma vez com Dani. A menina queria ver as amigas no orfanato, mas Bruno a proibiu. Sem paciência, ele grita para a menina destrancar a porta do quarto.

Leila, uma assistente social, vai ao apartamento de Bruno averiguar como está o comportamento entre pai e filha. Em Porto Alegre, Jaque leva Vivi para conhecer Marília, uma importante produtora de moda que revelou muitos talentos. Marília gosta do material de Vivi.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)