Chiquititas: Mili desconfia de Miguel; Cris e Samuca terminam o falso namoro

Mili tenta afastar Miguel de Maria e o acusa de ter batido em Marian. Miguel se defende e afirma que jamais agrediria uma criança e pede a confiança de Mili. É a primeira vez que pai e filha conversam e ficam frente a frente, embora ela não saiba disso.

Miguel pede para Mili guardar segredo e diz que foi muito amigo de Sofia, antiga diretora do orfanato. Mili diz que guardará segredo. Cris chora porque Samuca disse que não quer mais levar adiante a farsa do namoro. Samuca diz para Vivi que podem voltar a namorar de mentira.

Vivi se despede de todos e a emoção toma conta do orfanato. Matilde conta para Carmen que viu Maria e Mili saírem da sala de limpeza. Elas acreditam que Miguel está nos túneis do orfanato. Carmen quer se livrar de Miguel. Matilde diz que elas podem mandar fazer dedetização nos túneis para que Miguel saia do local. Todos tentam consolar Tati.

Cícero vai escondido ao orfanato ver a filha Tati, que não sabe que ele é seu pai. Tati conta que está triste com a ida de Vivi para o Sul do País. Mili passa a achar que a rosa branca da inspiração é um presente de Miguel. Mili vai até Miguel e ele confirma o presente. Miguel diz que a rosa não é mágica, mas sim a imaginação da chiquitita.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)