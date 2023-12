Chiquititas: Miguel suspeita que Mili é sua verdadeira filha; Dani sofre um acidente

Bia e Pata questionam se foi Marian que jogou a rosa branca no chafariz. Marian diz que jamais faria isso e finge ser inocente. Marian fala ainda que Bia tem inveja dela. Miguel conta para Simão que tudo indica que Mili é sua verdadeira filha, e não Marian.

Miguel decide pressionar Matilde para descobrir a verdade. Mili vê o desenho que Maria fez de Miguel e pergunta se ela conhece esse homem, pois também o viu. Matilde escuta a conversa escondida. Matilde recebe um bilhete de Miguel e vai até a casa de Carmen contar sobre os acontecimentos.

Maria pergunta para Miguel se pode contar a verdade para Mili, pois não gosta de esconder as coisas dela. Miguel diz que é melhor manter segredo. Bruno sai à noite e deixa Dani sozinha em casa. A luz acaba e a menina, assustada, cai em cima da mesa de centro e machuca o braço. Mili pergunta como era o suporto homem que bateu nela na rua. Marian diz que ele era mascarado e usava uma capa preta.

A vizinha escuta o barulho no apartamento de Bruno, socorre a menina e a leva para seu apartamento. Na escola, Carol consegue falar com Dani e vê o braço machucado da pequena. Dani conta tudo que vem acontecendo. Carol diz que a situação está fora de controle. Gabriela desenha o rosto de Armando, pensando que ele é Miguel. Maria vai até o porão falar com Miguel. Mili segue a pequena e encontra Miguel e Maria.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)