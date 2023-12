Chiquititas: Miguel vê Mili escondido e se emociona; Pata flerta com Duda

Mili vê Maria chorar e consola a pequena. Mili canta a música “Meu Anjinho” e Miguel, escondido, se emociona ao lembrar que Gabriela cantava essa música para o bebê durante a gravidez. Mili diz para Maria que Sofia cantava essa canção quando ela era pequena. Mais tarde, Miguel conta para Simão que não possui conexão alguma com Marian e acha que ela não é sua verdadeira filha.

Miguel diz para Simão que acredita que Mili possa ser sua filha, mas que irá investigar. Carmen surta ao ver que Carol está na mansão dos Almeida Campos e ainda mais ao descobrir que Junior voltou a namorar com ela. Bia acredita que Pata está gostando de alguém. Na escola, a professora distribui trabalhos em dupla e Pata fará o dela com Duda, enquanto Bel fará com Rafa. Marian faz questão de entrar na dupla de Duda com Pata para se mostrar e se exibir para o garoto.

Na casa de Bruno, a empregada Graziele atende o telefone e não deixa Carol conversar com Dani. A mulher segura a menina. Mais tarde, ligam para Carol da agência de modelos com uma proposta de trabalho para Vivi. Carol avisa para Vivi que um representante de uma marca do Rio Grande do Sul viu o trabalho dela e se interessou em fazer dela a garota propaganda. Vivi fica feliz.

Miguel aproveita que Mili dorme no pátio e deixa uma rosa branca ao lado dela com um bilhete dizendo que a flor é para ajudá-la a voltar com a inspiração. Carmen manda Armando continuar com a farsa para deixar as lembranças de Gabriela ainda mais confusas. Gabriela está sem memória e pensa se chamar Sofia. Tati não aceita bem a notícia do trabalho de modelo de Vivi e fica triste.

