Novela 'Salve Jorge' retorna à televisão após 12 anos

A trama de Gloria Perez, exibida originalmente em 2012, será a próxima atração do Globoplay Novelas e substituirá 'Celebridade'

Estadão Conteúdo
fonte

Nanda Costa e Rodrigo Lombarde fazem Morena e Theo (Divulgação/TV Globo)

A novela Salve Jorge vai voltar ao ar pela primeira vez desde sua exibição original, em 2012. A trama de Gloria Perez será a próxima atração do Globoplay Novelas a partir de 8 de dezembro. Ela substituirá a novela Celebridade na programação.

A reprise da produção será transmitida de segunda a sábado, com início às 23h30. Haverá uma reapresentação no dia seguinte, às 12h50. Aos domingos, o canal exibirá uma maratona a partir das 15h25, para quem preferir acompanhar em sequência.

Além da exibição na grade, Salve Jorge também estará disponível na íntegra no catálogo do Globoplay. Isso permite que os espectadores acompanhem a história no próprio ritmo, acessando todos os capítulos a qualquer momento.

Conheça a história de Salve Jorge

Na trama, Morena (Nanda Costa), uma jovem moradora do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, recebe uma proposta de emprego. Ela viaja para a Turquia acreditando em uma oportunidade para mudar sua vida. Contudo, ela descobre que caiu em uma rede de aliciamento de mulheres.

A história acompanha o esforço da personagem para escapar da exploração. Ela também busca denunciar todo o esquema. A articuladora sofisticada e influente da quadrilha no Brasil é Lívia Marine (Claudia Raia).

Além da luta contra o crime, a novela de Gloria Perez apresenta o relacionamento conturbado entre Morena e Theo (Rodrigo Lombardi). Theo é um capitão da cavalaria do Exército, que se declara disposto a assumir o romance e a criação do filho dela, Júnior (Luis Felipe Lima).

O militar enfrenta barreiras emocionais e familiares ao longo da trama para ficar com Morena e seu filho. A relação dos dois é um dos pilares da narrativa, com muitos desafios e reviravoltas.

Elenco e direção da novela

A novela Salve Jorge conta com a direção de núcleo de Marcos Schechtman. O elenco reúne nomes conhecidos da televisão brasileira. Entre eles estão Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Dira Paes e Carolina Dieckmann.

Completam o time de atores Tania Khalill, Totia Meireles e o saudoso Domingos Montagner. A performance do elenco é um dos pontos altos da produção, que marcou época em sua exibição original.

Palavras-chave

TV/NOVELA/SALVE JORGE/REPRISE
Cultura
