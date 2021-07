Novas visões sobre cenário e futuro da moda marcam abertura da 48ª Casa de Criadores

Conhecido como um dos eventos de moda independentes mais aguardados do ano, a Casa de Criadores chega à sua 48º edição em 2021. Em formato digital pelo segundo ano consecutivo, o evento teve sua abertura na segunda-feira, 26, contando com sete marcas que propuseram novas visões sobre o cenário da moda. Participaram dos desfiles do primeiro dia: Vicenta Perrota, responsável pela abertura; Mônica Anjos; Studio Ellias Kaleb; Jorge Feitosa; Dario Mittmann; Brocal e Nalimo.

Em sua plataforma virtual, um ambiente de criação de conteúdo com livre desenvolvimento e exposição de moda e arte em diversos formatos e linguagens, a CDC apresentará suas 36 marcas de destaque, impulsionando potências criativas de diversos cantos do Brasil.

O evento segue com transmissões diárias até a sexta-feira, dia 30. Para acompanhar a 48º edição da Casa de Criadores e conferir o line-up completo de cada dia, basta acessar o site www.casadecriadores.com.br.

Assista a transmissão do primeiro dia:

Conheça as marcas:

Vicenta Perrotta

Abrindo o primeiro dia do evento, Vicenta Perrotta, marca idealizada pela estilista de mesmo nome, apresentou mais uma coleção repleta de representatividade e sustentabilidade, com "Catálise", sua nova coleção. Transmutação têxtil é o conceito tecnológico que representa esse processo catalítico realizado por corpas travestigêneres que se movimentam para a construção de processos de emancipação e autonomia, recuperando através da moda uma potência estigmatizada e historicamente reprimida.

Mônica Anjos

Estreando no CDC, Mônica Anjos está há mais de duas décadas no cenário da moda brasileira. Responsável por peças que fogem das tendências, Anjos oferece modelos que uma vez no corpo, não passam despercebidos. A "Coleção Ancestralidade", inspirada na grande coreógrafa Mercedes Batista (esse é o ano de seu centenário) e sua trajetória profissional, consiste nas relações entre indumentárias e memórias negras, o diálogo considera oralidade e gestualidade que se expressam a partir das peças produzidas. A vestimenta permite pensar uma correlação entre o corpo e a memória, relacionando africanidades e estéticas negras.

Studio Ellias Kaleb

Na contramão dos processos automatizados, a coleção "Grito", do estilista Ellias Kaleb, busca se mover em direção às costuras manuais e artesanais. Através das modelagens estão estrategicamente construídas, é possível vestir qualquer numeração, em celebração a pluralidade de corpos. Além disso, o algodão é usado como matéria prima, assim como tafetás de descarte industrial, pinturas e tingimentos que se mesclam em uma dança entre a simetria e a assimetria (a busca de um equilíbrio).

Jorge Feitosa

As peças super estampadas, com caimento leve, que fazem parte do ajuntamento "VER(E)A DOR" foram feitas com a técnica da Sulanca (tipo de patchwork), num mix de 16 padrões exclusivos da parceira LUNELLI (@lunellitextil).Dentro do pensamento e ação sobre a sustentabilidade, os calçados do ajuntamento VER(E)A DOR são da parceria com a CONVERSE, através da linha RENEW. As duas primeiras linhas da coleção incluíram o Renew Canvas, feito de poliéster 100% reciclado a partir de garrafas plásticas usadas, e o Renew Denim, incluindo tecidos reciclados cortados e criados na parte superior do Chuck Taylor e Chuck 70.

Dario Mittmann

Em sua nova coleção, "Escape", o estilista retrata narrativas e estéticas do universo cyber que nos cerca, como a ascensão da cultura gamer, o surgimento dos e-boys e e-girls, o fenômeno do web hedonismo, a manifestação da arte e identidade sobre a pele através da tatuagem, e principalmente, problemas geracionais como depressão e ansiedade. Essa distorção de sentimentos é retratada na coleção, sobretudo nos detalhes das estampas. Já os shapes oversized da coleção por sua vez trazem um retrato de um mundo pós-pandemia, o conforto se tornou imprescindível.

Brocal

Mais uma estreante do evento, a marca "Brocal", criada pela artista visual e sonora, Tulipa Ruiz, e seu irmão e sócio, o produtor musical Gustavo Ruiz, a marca também atua como uma agência que engloba editora, estúdio, produtora musical e uma marca de roupas e presentes criativos. A artista tem como inspiração a música e a pluralidade dos corpos, e a coleção é formada por vestidos, shorts, calças, camisas, camisetas de algodão orgânico, jaquetas, viseiras e bonés com ilustrações, rapports de Tulipa, parangolés, saias e tops feitos em tricô e crochê por ela e sua mãe, Graziella Ruiz.

"Como sou uma mulher grande, sempre foi uma verdadeira gincana encontrar roupas que me coubessem. O mercado não tem cabimento para o corpo gordo. Desenhar uma coleção e uma marca é criar um lugar de liberdade em que eu determino o que me cabe. A ideia de compor peças vestíveis faz parte de um movimento a que me propus, exercitar a musicalidade em diferentes suportes, suportes que possam acolher e acarinhar diferentes corpas e corpos" diz Tulipa.

Nalimo

Fechando o primeiro dia de desfiles, Dayana Molina, estilista por trás da marca Nalimo, é responsável por um negócio feito 100% por mulheres em todas as etapas de sua produção. Em sua nova coleção, "Resistência Abya Ayala", estampas autorais ilustram sua admiração pelas mulheres de sua família; sua intensa conexão com a matriarca e anciã vovó Naná. Peças fluídas, confortáveis, com design atemporal, revelam a liberdade e leveza pautada em uma vida minimalista e sustentável. Elementos sagrados como peixes e a importância da preservação dos rios e florestas também estão inseridos no contexto do tema da coleção.