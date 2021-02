‘Nova’ Urach diz que 'bumbum foi guardado por 6 anos' e rebate: 'Gigante acordou'

Andressa Urach causou na web quando revelou que estaria de volta ao Miss Bumbum, concurso que a sagrou vice-campeã, em 2012. No entanto, o atual retorno da influencer é marcado pelo fato dela ter sido escolhida para ser a garota propaganda, além de sócia do evento.

Na manhã desta quinta-feira (25), Urach deu uma bela alfinetada no público evangélico que a segue nas redes sociais. Os internautas parecem não terem gostado da ‘nova’ versão da modelo e, ela já deixou bem claro que não pretende voltar atrás das suas decisões e, que apesar de ter comportamentos considerados atípicos por uma mulher cristã, a fé dela permanece inabalável.

"Meu bumbum ficou guardado por seis anos e parece que o Brasil saiu do eixo. Agora, o Brasil volta ao normal", escreveu, em uma publicação feita no Instagram. Ela apareceu no clique vestida com uma roupa ousada com as cores da bandeira do país e na tag #AGiganteAcordou.

A vice-Miss Bumbum também disse estar ansiosa para conhecer as candidatas do concurso. Ao todo, 27 serão selecionadas para disputar o lugar de "bumbum mais bonito do Brasil".