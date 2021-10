Nova série do Fantástico fala sobre etarismo, a discriminação por idade; saiba mais

O Fantástico estreou ontem uma série sobre abusos cotidianos sofridos por mulheres. A repórter Ana Carolina Raimundi ouviu especialistas e mulheres para, em três episódios, revelar que encontrar a palavra certa para situações incômodas pode ser um atalho para curar feridas, melhorar a autoestima e até denunciar um crime.

No programa de ontem, o assunto em questão foi o etarismo. O termo é usado para expressar um preconceito de idade, que acontece principalmente no universo feminimo. Nesta situação, as mulheres são julgadas por sua idade, quando alguém assume que elas já não podem mais aprender algo ou fazer determinadas coisas por causa de sua idade. É uma discriminação às características que chegam com a idade, como a aparência de alguém ou a sua capacidade de fazer ou viver algo.

Na reportagem, Fátima Bernardes exemplificou o termo ao falar do preconceito por namorar um homem 25 anos mais jovem do que ela. “São frases que muitas vezes são tentativas de elogio, mas que você percebe que aquilo (a aparência) é visto primeiro antes de qualquer outra coisa”, disse a apresentadora.

Em novembro, Fátima e Túlio Gadêlha completam quatro anos de namoro. E a jornalista, cada vez mais apaixonada e recebendo amor na mesma proporção, não deixou de enfatizar o preconceito massivo.