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Nosso Tom reúne fãs e celebra 25 anos com show no Porto Futuro II, em Belém

Com muito samba e pagode, o projeto já passou por outros endereços, como a avenida Brás de Aguiar e Praça do Carmo

O Liberal
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Nosso Tom reúne fãs e celebra 25 anos com show no Porto Futuro II, em Belém. (Carmem Helena | O Liberal)

O grupo paraense Nosso Tom, que tem à frente o vocalista Júlio Cezar, celebra neste domingo (22) seus 25 anos de trajetória com mais uma apresentação do projeto “25 Anos Pelas Ruas de Belém”. A apresentação reúne dezenas de fãs, que acompanham o repertório do grupo em um dos principais pontos turísticos da capital paraense: o Porto Futuro II. Com muito samba e pagode, o projeto já passou por outros endereços, como a avenida Brás de Aguiar e Praça do Carmo.

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Nosso Tom reúne fãs e celebra 25 anos com show no Porto Futuro II, em Belém
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