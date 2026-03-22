Nosso Tom reúne fãs e celebra 25 anos com show no Porto Futuro II, em Belém
Com muito samba e pagode, o projeto já passou por outros endereços, como a avenida Brás de Aguiar e Praça do Carmo
O grupo paraense Nosso Tom, que tem à frente o vocalista Júlio Cezar, celebra neste domingo (22) seus 25 anos de trajetória com mais uma apresentação do projeto “25 Anos Pelas Ruas de Belém”. A apresentação reúne dezenas de fãs, que acompanham o repertório do grupo em um dos principais pontos turísticos da capital paraense: o Porto Futuro II. Com muito samba e pagode, o projeto já passou por outros endereços, como a avenida Brás de Aguiar e Praça do Carmo.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA