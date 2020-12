Nosso Tom, De Bobera e Mizerê vão agitar o final de semana

O final de semana está com várias opções de shows em Belém. Tem Nosso Tom e De Bobera na ilha do Combu. Tem lançamento da nova música da banda Axé e Cia e comemoração de 12 anos da banda Mizerê. Quem estiver interessado nas programações pode comprar os ingressos antecipados.

No sábado, os grupos Nosso Tom e De Bobera vão atravessar o Rio Guamá para fazer a festa "Sambinha da Ilha", no Mirante da Ilha, na ilha do Combu. A programação começa a partir das 15h e ainda conta com a dupla William Cesar e Christiano e o DJ Cayan Ribeiro.

A banda Nossa Tom já embala as festas da cidade desde 1999. Os músicos costumam fazer um passeio por várias épocas e ritmos como o samba, axé e até brega. A banda De Bobera também promete agitar, já que esse ano está comemorando os 12 anos de estrada. Além do lançamento "Quero te namorar" o grupo promete releituras de outras canções no show.

Ainda no sábado, a banda Axé e Cia se apresenta pela primeira vez no Marina Club Jet, a partir das 16h, para o lançamento da música "Não tem tu, então vai tu mesmo". A programação conta com as participações da Tropa do Forró e Nosso Tom.

Já no domingo é dia de comemorar os 12 anos da Banda Mizerê, que para celebrar a data vai fazer um sunset a partir das 16h, no Açaí Biruta. A banda coleciona dois Dvd’s, cinco CD’s, mais de dez músicas autorais, dois clipes e muita história para contar. A marca da banda é o pioneirismo em dançarinos, composto por homens.

O Mizerê preparou a festa com a participação de bandas locais para celebrar mais um ano de carreira. “Apesar do momento que estamos vivendo, é motivo sim para festejar, não foi e não é e nunca será fácil e não está sendo fácil driblar esse momento de crise na saúde mundial. Determinação, respeito e humildade nos define bem, por isso a cada ano é sempre uma vitória em festejar da melhor forma e com os melhores convidados, os nossos fãs, amigos, familiares e claro todos os que admiram nosso trabalho”, diz Jean Machado, um dos percussionistas da banda.

Os artistas convidados são Helen Patricia, banda Xeiro Verde, Erick Pirô, Tropa do Forró, Caricato, Axé e Cia, Miro Marks, Breno Tillmann, Mc Loro e mais dj’s convidados. Para saber mais informações sobre os shows e ingressos é só acessar as redes sociais dos grupos.