“Noites Rocinante” traz artistas de outros estados para apresentações no Pará

Quatro artistas de outros Estados brasileiros participam em Belém, nos próximos dias 22 e 23 de novembro, de shows do projeto “Noites Rocinante”, no espaço Ná Figueredo. As apresentações são de artistas que compõem o catálogo da gravadora carioca Rocinante.

Para a edição paraense do projeto, a gravadora escalou Ilessi, Sylvio Fraga, Bernardo Ramos e Marcelo Galter, quatro talentos expoentes da música brasileira. As apresentações terão o DJ Marcelo Damaso discotecando exclusivamente em vinil. A entrada é franca e a casa abre às 20h.

No primeiro dia, 22 de novembro, às 21h, o guitarrista e compositor carioca Bernardo Ramos abre a programação com o repertório do recém-gravado disco “Poemas para trio”, que será lançado em 2024, e do elogiado “Cangaço”. Em seguida, o compositor, violonista e cantor carioca Sylvio Fraga (voz e violão) apresenta canções do disco "Robalo Nenhum” e do disco anterior “Canção da Cabra” realizado em parceria com o saudoso maestro Letieres Leite. “O trabalho de Sylvio é um dos que mais me encantam hoje no Brasil. Esse disco traz uma contribuição importante ao avanço e às possibilidades da canção”, declarou na época Letieres.

A cantora e compositora carioca Ilessi sobe ao palco do Ná Figueredo no dia 23 de novembro, a partir das 21h. O trabalho é uma celebração das diversas manifestações da música brasileira passando pelo tribal, o experimental e o sentimental. Em seu repertório figuram sobretudo autores ainda desconhecidos e, dos consagrados, canções inéditas ou escondidas. Em seguida, o pianista, arranjador e compositor Marcelo Galter sobe ao palco com o repertório do disco “Bacia do Cobre”, que faz uma imersão pelas claves de matriz africana com toques de jazz. Galter foi pianista do Letieres Leite Quinteto e da turnê “Claros Bleus” de Maria Bethânia, entre outros projetos.

Noites Rocinante é uma realização da gravadora e fábrica de LP Rocinante, que conquistou destaque no cenário musical brasileiro. Fundada em 2018, a Rocinante lançou uma série de álbuns, em formato vinil e digital, com foco na extraordinária riqueza da nova canção e da música instrumental brasileira. A produção local é de Joelle Mesquita.

O projeto nasceu do desejo dos fundadores da gravadora de sair dos estúdios e oferecer ao público a oportunidade de vivenciar a música nova ao vivo. O nome da gravadora é uma homenagem ao clássico da literatura, "Dom Quixote", de Cervantes, onde Rocinante é o nome do cavalo do protagonista, representando a busca por aventura e o espírito de liberdade.

SERVIÇO:

Noites Rocinante Belém

Local: Na Figueredo (Av. Gentil Bittencourt, 449 - Nazaré, Belém)

Entrada franca

Data: 22/11 (quarta-feira)

Abertura da casa: 20h00

Bernardo Ramos: 21h00

Sylvio Fraga: 22h15

Data: 23/11 (quinta-feira)

Abertura da casa: 20h00

Ilessi: 21h00

Marcelo Galter: 22h15