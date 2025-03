‘Noites de Lambada’ agita Belém com Lambada Social Club e DJ Megusta neste domingo (09/03)

A banda paraense Lambada Social Club promove neste domingo (09/03) mais uma edição da festa "Noites de Lambada", na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O evento, dedicado à música popular da Amazônia, começa às 17h e contará com discotecagem do DJ Megusta, que abre a programação com um setlist de ritmos tropicais. O show da banda está marcado para às 19h.

Com uma sonoridade autoral que mistura Lambada, Guitarrada e Brega, a Lambada Social Club tem se consolidado na cena musical paraense. Recentemente, a banda participou da trilha sonora da série "Pssica", da Netflix, levando a Lambada para um público ainda maior.

De acordo com Eduardo Barbosa, guitarrista e um dos fundadores do grupo, a proposta do evento é celebrar a musicalidade da Amazônia e sua diversidade de influências.

"É sempre satisfatório promover uma festa que celebra a musicalidade da Amazônia com todas as suas transversalidades, seja com a dos nossos irmãos e irmãs latino-americanos, seja com o sotaque caribenho sempre presente aqui na nossa sonoridade", afirmou o músico.

Ele destacou ainda que o público pode esperar um repertório variado. "A gente sempre brinca com a mistura de músicas autorais em meio aos clássicos daqui do Pará. Trazemos o Baile Paraense na sua essência, com muito swing e música quente", disse.

Sobre a participação da banda na trilha de "Pssica”, série da Netflix, inspirada na obra do escritor paraense Edyr Augusto, que deve ser lançada ainda este ano, Eduardo ressaltou a experiência como um momento especial.

"A equipe toda foi muito profissional e atenciosa conosco. Além de disponibilizarmos a música 'Égua do Calor!', que é de minha autoria, também gravamos uma cena que estará na série e que capta bem a essência do nosso trabalho", afirmou.

A Noites de Lambada promete um ambiente animado para os amantes da dança, ao som de clássicos do Merengue, Zouk e grandes sucessos da Lambada. "O Pará é a terra da dança", destacou Eduardo.

Data: Domingo, 9 de março;

Horário: a partir das 17h;

Local: Casa Apoena;

Mais informações pelo Instagram: @lambada_social_club.