Noite das Livrarias promete movimentar 80 espaços em 30 cidades brasileiras

Mais de 80 livrarias em cerca de 30 cidades brasileiras vão se movimentar para participar da primeira Noite das Livrarias, evento que ocorre no próximo 23 de abril, Dia Mundial do Livro. A partir das 18h, diversos espaços em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, entre outros, vão promover rodas de conversa, encontros literários e até shows musicais, concursos, festas e oficinas.

O projeto surgiu de uma articulação entre livreiros de São Paulo, os mesmos responsáveis pelo Mapa das Livrarias de Rua, roteiro que reúne 37 livrarias distribuído gratuitamente. A capital paulista concentra cerca de 50% dos espaços que aderiram ao novo evento, mas outros nove estados, além do Distrito Federal, também vão participar.

Para os organizadores, ver a proporção que o projeto tomou é sinal de que há uma busca por espaços de encontros culturais em todo o País. "Ver essa mobilização em estados como Rondônia e Pará mostra que a demanda por bibliodiversidade e por centros culturais literários é uma realidade nacional", afirma João Varella, livreiro da Banca Tatuí e da Livraria Gráfica, e um dos organizadores.

Como participar da Noite das Livrarias?

O evento é gratuito e ocorre no próximo dia 23 de abril. Cada livraria participante propõe atividades diferentes e variadas. Para participar, basta checar a programação dos espaços que estarão no projeto e montar seu roteiro. Todas as informações estão disponíveis no site oficial.