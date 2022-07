No verão, cultura happy hour cresce em Belém

O verão está aí e com ele vem aquela vontade de uma cerveja gelada, um sol, amigos, alegrias e resenhas. Afinal, quem não gosta? Principalmente quando você está no trabalho e vai se aproximando o final do expediente. Para muitas pessoas, o tradicional encontro depois do trabalho parece perda de tempo. Mas pelo contrário, pode fazer muito bem para o ambiente profissional. O happy hour pode ter um grande valor já que anda difícil construir relações profundas com outras pessoas na maioria dos ambientes de trabalho, sobretudo os que exigem um comportamento mais formal.

E a prática está crescendo bastante em Belém. Reunimos alguns estabelecimentos que fazem a alegria dos paraenses quando o assunto é a hora feliz após o trabalho. Segundo o empresário Angenor Neto, proprietário do “Studio Pub”, “a prática do happy hour está crescendo cada vez mais na cultura presente nos Belenenses. Trabalhamos com este serviço desde 2012 e hoje em dia está tão consolidado que virou um negócio independente. Em 2021 abrimos uma unidade exclusivamente para servir o nosso Happy Hour e ainda este mês estamos programando abrir nossa segunda unidade na Antônio Barreto com a 14 de março. O principal atrativo do nosso happy hour é o pacote de serviços, um all inclusive, onde o cliente paga um valor fixo e não tem mais com o que se preocupar, podendo aproveitar sem medo tudo o que temos para o oferecer, que no caso é um rodízio das nossas pizzas com bebidas incluídas, tudo à vontade, inclusive drinks e cerveja”, explicou o empresário.

Já para o Chef Dedé Parente, dono do “Engenho do Dedé”, “o que combina com Happy Hour é amigos reunidos". "Hoje em dia o grande público deste nosso serviço são grandes grupos de 10 a 20 pessoas, são amigos após o expediente, comemoração de aniversário, mas temos atendido inclusive grupos que não esperávamos, como por exemplo baby chás! E o feedback é super positivo, a mãe, quando a criança nasceu fez questão de mandar foto e avisar nossa equipe! Isso mostra o quanto foi positivo e como impactou positivamente a vida deste casal!”, destacou o empresário.

E tem happy hour para todos os gostos. Anderson Moura, proprietário do Espaço Cultural Apoena, destaca que o local oferece happy hour a noite inteira. “Nossa proposta é oferecer descontos em bebidas a noite inteira de happy hour nas terças, quartas, quintas e domingos. A ideia deu super certo e conseguimos lotar a casa bem cedo nesses dias de promoções que também oferecem atrações culturais regionais. O público adora e depois de um dia estressante de trabalho a pedida é descontrair e extravasar um pouquinho com os amigos, tomando uma cervejinha bem gelada e petiscando ao som de muita música paraense", concluiu o empresário.