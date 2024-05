Davi Brito posta foto sorridente com vítimas das enchentes no RS e é detonado na web: 'Sem noção'

Davi Brito está criticado por internautas após publicar em suas redes sociais uma foto sorridente ao lado das vítimas das enchentes que atingem grande parte do Rio Grande do Sul. O campeão do Big Brother Brasil 24 chegou ao estado para se voluntariar na ajuda às vítimas das inundações. Segundo o último balanço, 116 pessoas morreram, 756 pessoas estão feridas, 143 desaparecidas e 408,1 mil fora de casa em decorrência das fortes chuvas no estado.

Nos comentários da própria publicação de Davi, internautas acusam o ex-BBB 24 de se aproveitar da situação para "fazer mídia", uma vez que tem feito lives mostrando pessoas na água e tirado fotos com pessoas desabrigadas. "O cara fazendo selfie com o povo atrás desesperado. Oportunista e sem noção", disse um. "Felizmente nunca torci [para ganhar o BBB 24], simplesmente ridículo transformar a tragédia em autopromoção", escreveu um segundo. "O cara foi para aparecer", comentou um terceiro.

Em outro momento, durante a passagem no estado, Davi foi hostilizado por moradores que estão em um abrigo no bairro Rio Branco, em Canoas, na manhã da última quarta-feira (8). Segundo testemunhas que presenciaram o fato, as vítimas ficaram incomodadas com as constantes gravações que Davi realizava no local: "Só quer fazer mídia".

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)