No Dia Mundial do Gato, relembre 14 personagens inspirados no felino

Dia 17 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial do Gato. Com mais de 20 milhões no Brasil, os felinos são uma verdadeira paixão nacional e fonte de inspiração para a ficção. As características e astúcia dos gatos foram usadas em diversos filmes e desenhos animados. Você lembra de alguns? Confira abaixo 14 personagens que marcaram a infância:

Manda Chuva

Quem não lembra do líder de uma gangue de gatos de rua: Bacana, Espeto, Batatinha, Gênio e Chu-Chu? O malandro Manda Chuva estava sempre tentando ganhar dinheiro por meio de algum golpe ilegal e erão perseguidos pelo Guarda Belo, que tenta expulsá-los do beco onde vivem.

Garfield

Quando se pensa em gato grande, gordo e que ama lasanha, é claro que se trata do Garfield. O felino favorito de todos nos diverte com suas desventuras peculiares e compartilhando o amor pela lasanha. O gato de cor caramelo é estrela de uma das tirinhas mais famosas da história, sendo publicado em 2570 jornais de todo o mundo.

Salem

O gato preto mais amado e sarcástico é famoso pelo live-action de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira dos anos 1990. Ele estava sempre tentando conseguir fama, dinheiro, atenção ou dominar o mundo. Independente das características dele, o felino falante sempre foi muito amado pela família Spellman.

Mulher Gato

Não é um felino, mas utilizou as características físicas dos gatos para criar o seu alter-ego, a Mulher-Gato. A verdadeira identidade é Selina Kyle, uma personagem fictícia de histórias em quadrinhos da DC Comics.Teve a primeira aparição na edição número 1 de Batman, em 1940.

Saltimbancos

O disco infantil lançado nos anos 70 foi um verdadeiro sucesso nas vendas. Logo depois, se tornou uma peça de teatro que é encenada até hoje. A peça narra a história do encontro de quatro animais (um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata), que devido a maus tratos, fugiram de seus patrões. Juntos decidem formar um grupo musical e rumam à cidade para começar a carreira artística.

A música mais famosa é interpretada pela gata, que na gravação original foi cantada por Nara Leão.

Gato de botas

O personagem Gato de Botas ficou bastante conhecido por ter tido participação na franquia Shrek, mas a história dele é um conto de fadas que existe desde 1697. Nos filmes, ele é um assassino de aluguel com sotaque hispânico.

Frajola

O personagem animado da franquia Looney Tunes é muito famoso por perseguir o passarinho Piu -Piu e por ser ciumento. Por causa do carinho e atenção que a Vovó dá ao pássaro, o embate entre ambos é o que diverte as histórias.

O Tom, do Tom & Jerry

A clássica narrativa do gato caçando rato se imortalizou com essa dupla. O centro da trama se baseia geralmente em tentativas frustradas de Tom tentando capturar Jerry, com bastante confusão e objetos quebrados no caminho. Inicialmente realizado como um curta-metragem, a história já se tornou um desenho animado e adaptado para televisão e cinema.

O Mingau, da Turma da Mônica

O gatinho de estimação da Magali é manhoso, preguiçoso e carinhoso. Da raça angorá, a pelagem branca é a sua característica principal e a egocentricidade é bastante frequente, por Mingau se achar o dono da casa.

Gata Marie

A gatinha charmosa é oriunda do filme Aristogatas, da Disney. O filme conta a história de uma milionária de Paris que faz seu testamento deixando toda a sua fortuna para os seus gatos de estimação. A gata branca e com laço rosa é um verdadeiro sucesso entre as crianças.

Hello Kitty

Apesar do bigode, das orelhas e do nome, o personagem retrata uma jovem gijinka (antropomorfização), característicos da cultura asiática. Originalmente, foi feita para ser apenas uma boneca, mas se tornou um fenômeno global. Hoje, estampa roupas, tem filmes, desenhos animados, jogos eletrônicos e até restaurante com a temática da gatinha.

Gato Felix

O felino criado na era do cinema mudo é um dos desenhos animados mais reconhecidos da história do cinema. Ele foi o primeiro personagem de animação a atingir nível de popularidade elevado o suficiente para atrair público similar aos registrados pelos filmes de sua época.

Gato de Cheshire

Conhecido também como Gato Risonho, Gato Listrado ou Gato Que Ri é um gato fictício famoso através do livro Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Com poderes misteriosos e constantemente Teleporta de um lugar para outro, ele também gosta de mudar partes do seu corpo em posições estranhas, principalmente a cabeça, para ver a reação do seu público.

O Gato

O felino foi criado pelo Dr. Seuss, mesmo criador d personagem Grinch e surpreende as crianças por ser gato de chapéu, que anda apenas com duas patas e também canta. O personagem foi adaptado para o cinema em 2003.