Dia Mundial do Gato: conheça 5 raças inusitadas

No dia 17 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial do Gato. Os felinos, assim como os cachorros, também colecionam diversas raças com características únicas e inusitadas. As mais conhecidas no país são os siameses, os persas e os angorás, mas existem outras bem raras e inusitadas. Confira:

Maine Coon

Conhecido como “gato gigante”, essa raça pode ultrapassar os 10 quilos. Maine Coon é uma raça de gato originária do nordeste dos Estados Unidos. É uma das mais antigas do mundo e se tornou famoso pela capacidade de caçar ratos e tolerar climas rigorosos.

O gato chama atenção por causa do tamanho (Reprodução / Redes Sociais)

Para ficar bonito, é necessário escovação constante. Com focinho quadrado, as orelhas grandes e olhos expressivos, a raça promete conquistar todos que convivem com ela.

Sphynx

Conhecida por não possuir pelos, a raça é uma das mais valiosas do mundo. O gene responsável pela não-pelagem é a alopécia hereditária e é recessivo. O surgimento desta raça é bem curioso.

A falta de pelo chama atenção para essa raça (Reprodução / Getty Images)

Foi no ano de 1966, em Ontário, no Canadá. Em uma ninhada de gatos, nasceu um filhote totalmente nu. Em outra ninhada da mesma gata, o fenômeno voltou a acontecer. A partir disso, foram feitos cruzamentos entre esses gatos sem pelos e deram origem à raça Sphynx.

Gato-de-bengala

A pelagem dessa raça parece ser com a de um leopardo (Reprodução / redes sociais)

Essa outra raça de gato americana se originou do cruzamento seletivo entre gatos domésticos e o gato-leopardo asiático, que habita regiões próximas ao Golfo de Bengala. Por se parecer com um leopardo, ele é considerado muito exótico e bastante disputado.

Oriental Shorthair

A orelha grande é a característica principal dessa raça (Reprodução / Redes Sociais)

Com mais de 280 combinações de diferentes cores, o Oriental Shorthair é conhecido pelas orelhas grandes e largas. A raça é híbrida e surgiu a partir da mistura do gato Siamês com duas outras raças conhecidas como Azul Russo e Shorthair. Esse processo ocorreu entre 1950 e 1960, em Londres. A história conta que o objetivo dos cientistas era criar uma raça com mais opções de pelagens coloridas.

Lykoi

Essa raça parece com a de um lobisomem (Reprodução / redes sociais)

Também conhecido como gato-lobo, a raça é uma mutação natural de um gato doméstico com aparência de um lobisomem. A sua pelagem também se assemelha a de um gambá, mas apesar da aparência que pode vir a assustar, é considerado amigável em seu comportamento.

