No Dia Mundial da Fotografia, Grupo Liberal lança o I Prêmio ‘Ary Souza’ de Fotojornalismo

Entre boas gargalhadas, ousadia e sensibilidade, Orivaldo Ferreira de Souza, o Ary, como gostava de ser chamado, se tornou um ícone do fotojornalismo na Amazônia. Profissional admirado, vencedor de prêmios e colecionador de episódios folclóricos do jornalismo paraense, Ary se fez eternizar através de cliques que narraram a história de Belém e do estado ao longo de 33 anos como repórter fotográfico de O Liberal. Ele faleceu aos 63 anos e em sua homenagem, o Grupo lança o prêmio de fotojornalismo Ary Souza.

Votação

Nesta primeira edição, o prêmio de fotojornalismo Ary Souza terá caráter interno, as fotos concorrentes serão submetidas à votação dos profissionais da redação integrada de O Liberal, à votação do público na internet e também do júri técnico formado pela presidente da Fundação Rômulo Maiorana, Roberta Maiorana, pelos fotojornalistas convidados: Alexandre Cassiano do jornal O Globo, do Rio de Janeiro; Bruno Kelly colaborador da agência internacional Reuters, de Manaus; e Pedro Vilela, colaborador da agência internacional Getty Imagem, de Belo Horizonte. O conjunto das fotografias irá compor uma mostra anual nas dependências do Grupo Liberal, podendo ser itinerante em momento oportuno e cuja curadoria ficará à cargo da Fundação Romulo Maiorana.

Ary Souza foi fotojornalista de O Liberal por mais de 30 anos (Paula Sampaio / Arquivo O Liberal)

Segundo a presidente da Fundação Rômulo Maiorana, Roberta Maiorana, Ary dominava a arte de fotografar o jornalismo. “Muitas vezes, o fotojornalismo é a primeira oportunidade e a única. O fotógrafo precisa ter expertise, trabalhar de maneira que as pessoas possam aceitá-lo e ter o conhecimento do ser humano. E isso o Ary dominava muito bem”, descreveu.

Candidatos

Também nesta primeira edição, os participantes são apenas fotojornalistas que compõem o quadro funcional do Grupo Liberal. Os trabalhos inscritos serão avaliados em três instâncias, e em caso de empate, a escolha da ordem de vencedores será feita pelo Conselho Administrativo do Grupo. Todos os participantes irão receber certificado de premiação. A premiação se estenderá pelos três primeiros lugares com recompensa em dinheiro.

Para Cláudio Pinheiro, fotojornalista e concorrente do prêmio, “é uma honra participar, principalmente na sua primeira edição. Ary era uma pessoa iluminada na fotografia, sempre admirei seu trabalho e a maneira dele de fotografar, representava o mundo com as imagens”, destacou. Elyvaldo Pamplona, fotografo concorrente ao prêmio diz que “foi uma grande honra trabalhar com um fotógrafo com uma visão apurada da realidade das ruas. Em uma pauta, Ary conseguia extrair vida e passar emoção na imagem. Muito feliz em ter minha foto selecionada”, celebrou.

Ary Souza tinha presença marcante nas ruas de Belém com o seu bug (Dirceu Maués / Arquivo O Liberal)

O fotojornalista Thiago Gomes agradece a iniciativa do Prêmio, “que honra para nós vivenciar um momento como esse, me sinto privilegiado também pela empresa. Igor Mota, fotógrafo participante, não esconde as boas lembranças com Ary. “Que honra, quando entrei no jornal em 1999, já admirava as fotos dele. Achava muito interessante aquelas imagens que retratavam a realidade e sempre sonhei em trabalhar ao lado dessa fera”, confessou.

Para o candidato Sidney Oliveira “é uma grande satisfação poder participar da homenagem à lenda do fotojornalismo brasileiro, Ary Souza. Ele foi minha fonte de inspiração durante a minha carreira de fotojornalista. Isso é conservar a memória do Ary que deixou um legado imenso para as novas gerações. Tive o privilégio de dividir a redação com esse ícone, além de entrevistá-lo para a produção de um documentário que fez parte da defesa do meu TCC”, destacou.

O fotógrafo Ivan Duarte diz que sente uma mistura de aprendizagem com muita alegria em participar do prêmio. “Ary era a alegria. Não víamos ele de outra forma. É um ícone, um cara que me ensinou muito. Quando eu ainda era motorista tive o privilégio de acompanhar o trabalho dele e depois nos tornamos colegas de profissão. Ele deixou grandes saudades, como pessoa e como profissional”, enfatizou.

Segundo a produtora do Grupo Liberal, Meg Martins, responsável pela organização da votação presencial do Prêmio, foi uma grande realização para ela enquanto amiga de Ary poder participar da produção. “Nossa, eu fiquei muito feliz com essa missão. O Ary era meu amigo, uma pessoa alto astral, maravilhosa. Tinha um talento ímpar, isso mostra o carinho que ele deixou aqui na empresa. É uma homenagem justa e merecedora. Organizei tudo com muito amor”, afirmou.

Para o coordenador de audiovisual, Tarso Sarraf, “é muito gratificante estar na organização desse prêmio em homenagem ao Ary. Ele sempre foi minha referência profissional, meu amigo pessoal e hoje estar organizando um prêmio com o nome dele pra mim é muito satisfatório. E por tudo que nossos profissionais da fotografia passaram durante essa pandemia, os desafios, a empresa poder dar esse reconhecimento a eles é de uma importância extrema. Convidei fotógrafos de vários estados para que tenhamos uma ampla visão acerca das imagens selecionadas. Acredito que seja apenas o começo de um prêmio que entrará para a história”, afirmou.