ENQUETE: Prêmio Ary Souza de fotojornalismo abre votação; participe

No Dia Mundial da Fotografia, celebrado nesta quinta-feira (19 de agosto), o Grupo Liberal lança o Prêmio Ary Souza de Fotojornalismo, como homenagem ao repórter fotográfico que atuou em O Liberal por 33 anos e faleceu aos 63 anos em 2020. A inciativa também é uma das formas de valorizar o fotojornalismo paraense e a equipe do núcleo de Audiovisual da Redação Integrada do Grupo Liberal.

Fotojornalismo Elivaldo Pamplona Igor Mota Sidney Oliveira Cláudio Pinheiro Ivan Duarte Sidney Oliveira Thiago Gomes Igor Mota Ivan Duarte Cristino Martins Cristino Martins Elivaldo Pamplona Cláudio Pinheiro

Nesta primeira edição, o prêmio de fotojornalismo Ary Souza terá caráter interno, as fotos concorrentes serão submetidas à votação dos profissionais da redação integrada de O Liberal, à votação do público na internet e também do júri técnico.

Júri técnico

- Roberta Maiorana (presidente da Fundação Rômulo Maiorana);

- Alexandre Cassiano (O Globo, do Rio de Janeiro);

- Bruno Kelly (Reuters);

- Pedro Vilela (Getty Image).

. Veja mais detalhes sobre o regulamento e sobre os candidatos

Exposição

O conjunto das fotografias irá compor uma mostra anual nas dependências do Grupo Liberal, podendo ser itinerante em momento oportuno e cuja curadoria ficará à cargo da Fundação Romulo Maiorana.