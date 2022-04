No dia do livro, psicóloga lança e-book com dicas para escrever a literatura infantil

Hoje é um dia muito importante na cultura literária brasileira, 18 de abril foi a data escolhida para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil. A escolha foi baseada na data de nascimento do primeiro escritor brasileiro a escrever para crianças: Monteiro Lobato. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor. É também o momento em que podemos aproveitar para discutir a importância da literatura infantil na cultura brasileira, expor os problemas que ela enfrenta, divulgar as histórias bem-sucedidas dela, e sua importância na vida de cada um.

Pensando nessa importância, a editora independente “Depois da Chuva” acabou de lançar o seu primeiro produto digital: a obra "A Chave - Um guia para abrir as portas da escrita de livros infantis" escrito pela psicóloga Michelle Goulart. Segundo a autora, “a ‘Depois da Chuva’ oferece mentoria de escrita de livros infantis e nessa experiência eu percebi que era possível sistematizar alguns conhecimentos básicos, não só da construção de narrativas, como também da mudança de perspectiva sobre a escrita, para que ela fosse compreendida como um hábito a ser desenvolvido. O livro pode chegar a mais pessoas ao mesmo tempo e ajudar alguém a dar o primeiro passo”, afirmou.

A autora destaca ainda que no e-book, o público pode encontrar dicas de comportamento para tornar a escrita um hábito, exercícios de criatividade e um modelo clássico de construção de narrativas. “Tudo com uma linguagem bastante acessível e possível de ser colocado em prática. A ‘Depois da Chuva’ existe há apenas quatro meses e a cada nova conquista o sentimento é de muita alegria. Mas também de que estamos conseguindo funcionar dentro dos valores que nos orientam, de estimular a criatividade e produzir livros a partir de boas relações. E o e-book veio uma semana antes do lançamento do primeiro livro infantil da editora, que é, afinal, nosso foco principal! Estamos todos ansiosos e felizes por aqui”, destacou a escritora e psicóloga.

Michelle afirma que juntou sua experiência como psicóloga, escritora, editora e, claro, como leitora de livros infantis. “Compilei dicas valiosas! Quando pensamos em um projeto editorial aqui na ‘Depois da Chuva’, imaginamos as famílias leitoras tendo a oportunidade de ler livros sensíveis, divertidos e criativos para os seus pequenos. E com base na sensibilidade, diversão e criatividade, eu elaborei esse guia de escrita. Ele contém dicas de como transformar a escrita. A literatura na infância tem múltiplas funções, todas elas essenciais, no meu ponto de vista. Seja a de ampliar repertório verbal, de divertir, promover interação e conexão entre a criança e quem lê com ela, além de apresentar imagens como forma de comunicar e se expressar. Os números de venda de livros durante a pandemia são uma dica de que a literatura também salva!”, concluiu.