No dia do livro nacional a redação do Grupo Liberal dá dicas de livros

No dia nacional do livro, 29 de outubro, a redação do Grupo Liberal selecionou algumas dicas de autores brasileiros. Entre os selecionados está "Eu Receberia As Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios" , "Nada mais importa", "Rota 66, a polícia que mata" entre outros.A data marca a fundação da Biblioteca Nacional do Livro, em 1810, que abre espaço para a divulgação da literatura brasileira.

"Eu Receberia As Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios" - Marçal Aquino

Dica de Lucas Costa- Caderno de Cultura

"É um dos romances mais envolventes e devastadores que já li, e carrega junto o calor com a bréa do Pará, onde a história se passa. Parece até que o Marçal Aquino passou a vida toda por aqui pela forma como consegue criar um ambiente que te coloca para dentro. Cauby e Lavínia, os protagonistas, são personagens fascinantes e cheios de camadas, cercados de outras figuras tão essenciais e complexas quanto eles; incluindo até um filósofo, citado quase sempre para justificar as loucuras do protagonista. É daqueles livros para devorar".

"Rota 66, a polícia que mata". Caco Barcellos

Dica de Bruna Lima - Caderno de Cultura

"Li o livro de Caco Barcelos na época em que eu era do caderno de polícia. A leitura é bastante instigante e faz a gente se sentir perto dos personagens. Pois mesmo quem não trabalha na cobertura de casos policiais, acompanha as notícias por meio das mídias. Caco se debruçou nas histórias com o compromisso de investigar crimes envolvendo policiais de São Paulo. E a principal reflexão que fiz com a leitura é de como as histórias, o comportamento e um padrão de violência se repetem no país".





"Crer ou não Crer" - Fábio de melo e Leandro Karnal

Dica de Bruna Lima - Caderno de Cultura



"O livro é curioso e traz, em alguns momentos, aquele tom de humor típico de pessoas inteligentes. A primeira impressão ao se deparar com o livro é que os dois autores vão ter sempre opiniões totalmente opostas ,já que se trata de um cristão e um ateu defendendo seus pontos de vista sobre o cristianimo. Mas durante a leitura percebi que os dois, em vários momentos, concordavam em muitos pontos levantados. Tem um momento do livro em que o padre Fábio de Melo chega a dizer que Leandro Karnal é mais cristão que ele".







"Nada mais importa"- Junia Hayashi

Dica de Thainá Dias - Caderno de Cultura

"Você já teve a sensação de estar sendo engolido pela vida? Ou então a impressão de que vive em uma confusão e não faz a menor ideia do que fazer para começar a colocar tudo em ordem? Esse livro foi uma descoberta pois muitos de nós temos a consciência de que precisamos ter comprometimento com nós mesmos, assim como devemos investir em um relacionamento com Deus, porém não sabemos muito bem como fazer isso na prática. Nestas páginas, podemos compreender o que realmente importa na vida".

"De gênio e louco todo mundo tem um pouco" - Augusto Cury

Dica de Thainá Dias - Caderno de Cultura

Bartolomeu e Barnabé são personagens que já estavam nos dois primeiros livros da saga O Vendedor de Sonhos. Neste livro, eles ganham o centro da narrativa e ficamos conhecendo quem são esses dois maltrapilhos que, um dia, se juntaram ao Vendedor de Sonhos para acompanhá-lo na sua luta para semear sonhos e fazer um mundo melhor. Bartolomeu e Barnabé são dessas pessoas que enfrentam a vida de maneira diferente: se metem em muitas enrascadas e fazem os outros pensarem em suas ações. Tão populares quanto os palhaços, eles também possuem um profundo lado trágico. A combinação desses dois lados é explosiva.