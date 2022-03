No Dia do Circo, nossa homenagem mistura moda e arte circense

Explorar os elementos da moda e aproveitar o que melhor se encaixa na sua personalidade. Hoje, 27 de março, é o Dia do Circo e para homenagear os artistas circenses convidamos a designer de moda e stylist Verena Rodrigues e o maquiador Neto Navarro para montar dois looks inspirados na Nicole Ester, artista circense de 22 anos, que praticamente nasceu em um picadeiro. O resultado é um ensaio com muito brilho, cor, drama e elegância.

“A moda transita muito entre as artes, então usamos elementos para performar no nosso dia a dia. Aqui, absorvemos do mundo do circo os brilhos, a mistura de cores e os materiais”, contou a profissional.

Para a primeira proposta, mistura de cores complementares e opostas. “Depois do período da pandemia, sentimos mais necessidade de colorir a nossa vida e o mundo da moda e indústria estão investindo muito na questão dos coloridos e mistura de cor”, explicou.

O segundo look usou o total black com elementos circenses. “Usamos a cartola e objetos do figurino que já são usados no circo, com o tubinho preto. Aproveitamos os brilhos e o adereço da cabeça para incorporar esse universo”, finalizou.

A maquiagem feita por Neto Navarro apostou em cores nudes, mas sem fugir do brilho. “Combinamos de usar por elementos circenses, por isso a escolha da pedraria, só que com uma leitura mais atual. Optamos por um olho sem cor, marcando a profundidade de côncavo, na pele natural mais glow sem marcação de contorno, a boca teve gloss”.

Veja fotos do ensaio (Fotos: Márcio Nagano):

DIA DO CIRCO

Nicole Ester é a modelo do ensaio. Aos 22 anos, a artista acrobata aérea é da quarta geração da família circense. Nasceu em Quaraí, no Rio Grande do Sul, e logo ganhou o Brasil e o mundo. O talento foi herdado da sua mãe, a argentina Gisel Martins, que hoje é responsável pelo figurino da filha.

“Eu nasci no circo. Minha família mora aqui, então a minha vida é aqui. As pessoas me perguntam se eu sonho em ter uma outra vida, mas não sei dizer nada sobre uma outra rotina. Para mim, é encantador ter a minha vida aqui e as pessoas conseguem enxergar isso de fora também”, disse Nicole.

A artista conta que uma das maiores curiosidades das pessoas é sobre a moradia e os estudos. “Às vezes, sabemos para onde vamos com semanas ou um mês de antecedência. Mas não tem um roteiro durante o ano todo. Em cada lugar que chegamos, a gente estuda e mantém uma rotina normal, como qualquer outra pessoa”, explicou.

Em seu perfil do instagram @nii_cf, ela mostrou um pouco de sua casa.

Em entrevista exclusiva para O Liberal, ela fala mais de sua história no circo.