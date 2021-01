No 'BBB21', Karol Conká deixou cachorro 'cuidando' de suas redes sociais

A cantora Karol Conká está confinada no "Big Brother Brasil 21", mas deixou sua cadelinha, Chantilly, no “comando” de suas redes sociais. A sister decidiu fazer uma brincadeira de personificar seu animal de estimação, da raça Lulu da Pomerânia, para mostrar seu lado mais pessoal enquanto estiver na casa.

"E aí, pessoal, Karol Conká disse que passar uns dias fora e me deixou tomando conta das redes. Eu sou a Chantilly, mas pode me chamar de Adm Chanty", diz o primeiro post do animal no Instagram da cantora.

Em um vídeo gravado antes do confinamento, Karol aparece se despedindo do pet, dizendo que precisa de um tempo para reavaliar a vida na terra, e até a relação entre elas. A cantora ainda se justifica a Chantilly, explicando que não pode levar a cadelinha na mala.

"Chnatilly é do funk, sarra como ninguém e recebe muito amor o tempo todo", disse Karol, antes do confinamento no reality.