No BBB 26, Dilsinho é a atração da semana e Jonas escolhe tema para sua 3ª festa do líder

O BBB 26 terá mais uma semana marcada por duas festas na casa. Na sexta-feira, 27, o cantor Dilsinho será a atração principal da noite, com repertório que inclui músicas como O Que Eu Faço Agora?, Refém, Diferentão e Péssimo Negócio.

"Eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, cantar em uma festa do BBB! Estou preparando um show exclusivo, com muita energia e muito pagode, para agitar a casa inteira. Espero que seja uma noite inesquecível para eles e para quem estiver assistindo também!", afirmou o artista.

A produção prepara uma estrutura com cenografia em LED e ativações interativas. Os participantes poderão jogar pinball e basquete, usar câmera em slow motion e liberar ações extras por meio de uma roleta, como sorvete, câmera instantânea e pedidos musicais ao DJ. O figurino seguirá proposta elegante.

Festa do Líder com clima tropical

Antes disso, nesta quarta-feira, 25, acontece a terceira festa de Jonas Sulzbach como líder da casa. O tema escolhido foi Bali, destino dos sonhos do participante.

A ambientação faz referência à ilha da Indonésia, com pista de dança inspirada em bangalôs, portal de entrada com folhagens tropicais e painéis de LED com imagens do local.

O cardápio acompanha a proposta, com opções como ceviche, peixe ao molho de coco e delícia de abacaxi. Para o líder, estão previstas surpresas como comida japonesa, licor e recordações enviadas pela família.