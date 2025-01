Nicobates lança videoclipe da música 'Infante Destemido' nesta sexta (24); saiba mais

Nesta sexta-feira (23), o cantor e compositor Nicobates faz o lançamento do videoclipe de sua música “Infante Destemido”. A história conta como o protagonista dialoga com o seu “alter-ego” e a produção do publicitário Marllon Maia, que utilizou a edição de vídeo para fazer a clonagem do artista, promete fazer a diferença no resultado. O clipe faz parte de um projeto ambicioso do artista Nicobates, que planeja um curta-metragem para contar a história do herói desajeitado.

A música composta por Nicobates e Rael Andrade, inspirou Rael a realizar um espetáculo de teatro musical que, em 2024, convidou Nicobates e sua banda “Os Amadores”, para cantarem juntos no Teatro Municipal de Ananindeua. Essa apresentação foi gravada pela produção do curta como a cena final e será o ápice da história criada para o “Infante”. “Nós vimos que era um projeto muito ambicioso para executar com o orçamento de um videoclipe. O Marllon, que dirige o curta junto comigo, assumiu a ideia de fazer o clipe como uma versão de mim mesmo no papel do personagem”, contou Nicobates.

Sendo assim, uma série de recursos de edição foram utilizados pelo produtor, Marllon Maia, com o intuito de colocar o artista frente a frente consigo mesmo. Em um verdadeiro diálogo com seu clone. “Juntei técnicas de edição e de animação para fazer um clipe lúdico, como era a proposta original. A ideia era trazer essa dinâmica animada e, ao mesmo tempo, a expressão reflexiva, de dialogar sobre a vida, que é uma característica tanto da música, quando de toda a obra do Nicobates”, explicou o produtor do videoclipe, que possui diversos trabalhos de produção com outros artistas independentes do Pará.

O projeto foi produzido por meio do incentivo da Lei Paulo Gustavo, através do Edital 003/2023, da Secretaria de Cultura do Município de Ananindeua. Este ano, por meio da Lei Aldir Blanc 2, a produção do curta-metragem foi posta em prática e o artista Nicobates, contou um pouco sobre o novo projeto. “’As Aventuras do Infante Destemido’ é uma história sobre um herói neurodivergente (ele tem TDAH) muito atrapalhado que quer ajudar as pessoas, mas é rejeitado. Ele tem que lidar com isso e, ao mesmo tempo, ensina as pessoas como o fazer sem se machucar”, disse o compositor de “Infante Destemido”.

O curta-metragem, que conta a história do herói desajeitado com TDAH, está em seu estágio de produção pelo publicitário Marllon Maia. Sobre o videoclipe, Nicobates espera popularizar cada vez mais a sua música. “Lançamos a música no final de 2023 e, pela dificuldade que artistas independentes têm de pagar por publicidade e colocar em playlists, ela não é tão conhecida. Ela reflete sobre a condição humana, sobre a trajetória do personagem que parece ser infantil, mas é muito corajoso.”. A música composta durante a pandemia por Nicobates e Rael, vocalista da banda “Superself”, já passou por palcos de teatros e agora será lançada como audiovisual nesta sexta-feira (24), às 12h, no YouTube.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)