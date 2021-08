Neymar toma vinho de mais de R$ 10 mil e web reage; confira os comentários

Um clique de Neymar postado na última segunda-feira (30) deu o que falar nas redes sociais. Se engana quem pensa, porém, que o que chamou atenção foi o jogador: o craque se quer aparece na foto e o grande astro é, na verdade, o vinho que ele estava bebendo. Isso porque a bebida custa nada mais, nada menos do que R$ 10.848. É claro que, ao saber do preço, a web logo reagiu. As informações são do GossipinhaOn.

(Reprodução)

"Pago R$ 6 em uma coca retornável chorando", comentou um. "Eu tava tomando um vinho de R$ 130 e me achando rica", disse outra. "Comprava um celta", brincou mais uma, fazendo referência a um carro de linha básica.