Neymar surge fazendo caras e bocas na web após novos boatos sobre suposta amante

Neymar Jr usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 27, para compartilhar uma montagem de fotos em que aparece fazendo caretas e definiu como seu "humor" do dia. A publicação em questão ocorreu após a imprensa espanhola afirmar que o jogador estaria saindo com uma garçonete chamada Carola Díaz, uma das mulheres com quem foi flagrado em uma casa noturna de Barcelona, na Espanha, há algumas semanas.

As afirmações foram foram feitas pelo paparazzi Jordi Martin durante programa "Amor y Fuego", da Willas Televisión. O fotógrafo chegou a afirmar que a suposta amante de Neymar seria brasileira e amiga de Tini, uma famosa cantora argentina. "Neymar tem um relacionamento amoroso pelas costas da Bruna [Biancardi], é uma garota chamada Carola Díaz, brasileira, mora em Barcelona e é garçonete", contou Martin, que ainda alegou que a jovem conhece Clara Chía, pivô do divórcio de Shakira e Gerard Piqué.

No momento Neymar e a namorada, Bruna Biancardi, esperam a primeira filha juntos. A influenciadora segue com discrição e fazendo publicações apenas sobre sua gravidez nas redes sociais.