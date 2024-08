Neymar é homenageado por Bruna Biancardi no Dia dos Pais

Bruna Biancardi homenageou o namorado Neymar no Dia dos Pais. Em uma postagem nas redes sociais, ela compartilhou várias fotos do jogador com Mavie, filha do casal, e fotos de seu pai com a neta. Em um texto recheado de elogios, ela felicitou os dois pela data especial.

VEJA MAIS:

"Feliz Dia para o meu pai, que fez e faz o melhor por mim e agora também se tornou o vovô mais coruja de todos. E para o papai da Mavie, que é um paizão e me deu o melhor presente da minha vida! Feliz dia para todos os papais", escreveu Biancardi.

Neymar também fez uma publicação de celebração ao Dia dos Pais com diversas fotos onde ele aparece ao lado dos filhos Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie. Os três curtiram o domingo em um espaço de jogos e brinquedos infantis.

Vale ressaltar que Neymar também é pai de Helena, fruto da relação com Amanda Kimberly, nascida em julho. No entanto, nenhuma menção a bebê foi realizada na publicação do jogador.