Neymar desembolsou R$ 12 mil por noite para hospedar modelos no Réveillon

Além da mansão e uma casa alugada para acomodar todos os convidados do “Neyveillon”. Neymar ainda desembolsou R$ 12 mil por dia para que cada uma das modelos que vieram de outros cantos do Brasil e dos EUA pudessem se hospedar num hotel. O escolhido foi o Portobello Resort e Safari, que fica no mesmo endereço da “Neymarlândia”.

Pelo menos seis moças, entre modelos e blogueirinhas, ocuparam quartos do local. Algumas chegaram logo após o Natal. O luxo não foi o mesmo da sede, onde estavam os vipões e viponas, mas as contempladas acordaram todos os dias com vista para o mar de Mangaratiba.

Comenta-se, no entanto, que poucas vão estar numa próxima lista do menino Ney. Ele pediu para não haver exposição e não foi obedecido, já que sobraram registros das beldades nas redes sociais. Que maldade!